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01.09.2019 - 08:41| AA

Son dakika| Bursa'da trafik kazası! Yaralılar var

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Son dakika| Bursa'da trafik kazası! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Erol T. yönetimindeki 16 AHF 890 plakalı otomobil, Bursa Ankara kara yolu Çitli Mahallesi mevkisinde Ali Ö. idaresindeki 11 EK 495 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Deniz, Ömer Faruk, Nisanur ve Muhammet Aşar T. ile Salih, Embiye, Ümran ve Sebile Ö. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kan donduran itiraf! 'Abi' demediği için...Bursa'da kardeşini ilaç tankerine atarak öldüren ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık, kardeşini kendisine "abi" diye hitap etmediği ve lakap taktığı için öldürdüğünü söyledi.
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