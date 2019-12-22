MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da yarım saat arayla 2 orman yangını
ABONE OL
22.12.2019 - 17:38 | | DHA

Bursa'da yarım saat arayla 2 orman yangını

Bursa'nın Gemlik ve İnegöl ilçelerinde yarım saat arayla orman yangını çıktı. Gemlik'teki yangın, itfaiye ve orman ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. İnegöl'deki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bursa'da yarım saat arayla 2 orman yangını

İlk yangın, saat 15.00 sıralarında, Gemlik'e bağlı Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiindeki dere yatağında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyüp ormanlık alana sıçrarken, mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

YARIM SAAT SONRA, İKİNCİ YANGIN

İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında da yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Ormanlık alana itfaiye ekipleri sevk edilirken, lodos nedeniyle yangın büyüdü. İtfaiye, arazözle yangına müdahaleye başladı.

Bursada yarım saat arayla 2 orman yangını

    Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taşıdıÇorum’da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 4 PKK'lı terörist teslim oldu

    Son dakika | 4 PKK'lı terörist teslim oldu

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Sıradaki Haber