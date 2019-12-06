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06.12.2019 - 11:24 |

Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu! Sokak ortasında...

Türkiye, kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu.

Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu! Sokak ortasında...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi, uyuşturucu satmasını istediği kadının bu isteğini geri çevirmesi üzerine şiddete başvuruyor.

KAÇMAK İSTESE DE BAŞARILI OLAMADI

Dakikalarca gözü dönen zanlının şiddetine maruz kalan talihsiz kadın, kaçmak istese de başarılı olamadı. Çevredekilerin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NTV

 

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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