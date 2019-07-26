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26.07.2019 - 15:54

Bursluluk başlangıcı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bursluluk başlangıçları merak konusu oldu. Bursluluk kazanan öğrenciler ne yapacak? İşte MEB'in bursluluk açıklaması...

Bursluluk başlangıcı ne zaman yapılacak?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.

BURSLULUK BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

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