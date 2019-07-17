17.07.2019 - 11:35
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İOKBS sonuç tarihi açıklandı
2019 (İOKBS) sınav sonuçlarına ilişkin müjdeli haber geldi ve sonuç tarihi belli oldu. Peki merakla araştırılan bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 İOKBS sonuç tarihi...
Milli Eğiyim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da uygulanan Bursluluk Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. MEB, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Sonuçlar elektronik ortamda sorgulanacak.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.