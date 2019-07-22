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22.07.2019 - 17:33| AA

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı!

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise belli değil.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

 

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