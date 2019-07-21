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21.07.2019 - 12:07

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2019 İOKBS sonuçları...

5,6,7,8 hazırlık sınıfı, 9,10 ve 11. sınıfları ilgilendiren bursluluk sınavı (İOKBS) 2 Haziran 2019 tarihinde uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonrasında İOKBS adayları, sonuçlar açıklandı mı merak ediyor. İşte bursluluk sınavına katılım sağlayan adayları yakından ilgilendiren bilgiler...

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2019 İOKBS sonuçları...

11-22 Mart 2019 Tarihleri arasında alınan bursluluk sınavı başvuru işlemleri sonrasında 2 Haziran 2019 günü İOKBS sınavı tamamlandı. Sınava katılan öğrenciler, MEB'in yayımladığı kılavuza akın etmeye başladı. İşte bursluluk sınavı sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı.

Bursluluk sınavı sonuçları MEB'in yayımladığı kılavuzda yer alan tarihe göre 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

 

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