Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? İOKBS açıklanıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrencilere uygulanan Bursluluk sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Sonuçlar bugün ilan edilecek. İşte sonuçların sorgulanabileceği platformlar...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise belli değil.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.