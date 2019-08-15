Büşra Develi kimdir, kaç yaşında?

Büşra Develi 25 Ağustos 1993 İzmit doğumludur. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır. Büşra Develi 25 Ağustos 1993 İzmit doğumludur. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır.



Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır.



İnternette yayınlanan Fi dizisinde de Bilge karakterini canlandırmıştır.



YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ



2017 Ayla Nimet

2017 Bitmiş Aşklar Müzesi

2018 Hadi Be Oğlum

2018 Arada Lara



YER ALDIĞI DİZİLER



2015 Tatlı Küçük Yalancılar Selin

2016 Tatlı İntikam Rüzgar

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Eleni