Büşra Develi kimdir, kaç yaşında?
Son zamanların sevilen yüzleri arasında olan Büşra Develi kimdir? Büşra Develi hangi dizilerde rol almıştır? İşte Büşra Develi'nin biyografisi ve yer aldığı filmler...
Büşra Develi 25 Ağustos 1993 İzmit doğumludur. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır. Büşra Develi 25 Ağustos 1993 İzmit doğumludur. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır.
Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır.
İnternette yayınlanan Fi dizisinde de Bilge karakterini canlandırmıştır.
YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
2017 Ayla Nimet
2017 Bitmiş Aşklar Müzesi
2018 Hadi Be Oğlum
2018 Arada Lara
YER ALDIĞI DİZİLER
2015 Tatlı Küçük Yalancılar Selin
2016 Tatlı İntikam Rüzgar
2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Eleni