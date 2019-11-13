Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin - Ersay Üner çiftinden kötü haber
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Büşra Pekin kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir Ersay Üner ile birlikte olan Büşra Pekin ayrılık haberini verdi. Peki, Büşra Pekin kimdir? İşte merak edilenler...
Büşra Pekin ve Ersay Üner çifti ayrıldı. Yaklaşık 6 yıldır birlikteydiler. İşte o paylaşım...
"Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay.
BÜŞRA PEKİN KİMDİR?
Büşra Pekin 30 Haziran 1982, Suudi Arabistan doğumlu. Aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle sinema yazarları derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştır.
BÜŞRA PEKİN FİLMLERİ
2007 Kutsal Damacana Selen
2009 Neşeli Hayat Ayla Şenyurt
2010 Çok Filim Hareketler Bunlar Hatice
2010 Gişe Memuru Nevra
2013 Mutlu Aile Defteri İsmet Taşyumruk
2014 İtirazım Var Nebahat Kuzu
2014 Hadi İnşallah Pucca
2014 Mucize Gülten (Güle)
2015 Nadide Hayat Konuşan Kaplumbağa
2016 Benim Adım Feridun