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13.11.2019 - 08:26 |

Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin - Ersay Üner çiftinden kötü haber

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Büşra Pekin kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir Ersay Üner ile birlikte olan Büşra Pekin ayrılık haberini verdi. Peki, Büşra Pekin kimdir? İşte merak edilenler...

Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin - Ersay Üner çiftinden kötü haber

Büşra Pekin ve Ersay Üner çifti ayrıldı. Yaklaşık 6 yıldır birlikteydiler. İşte o paylaşım...

"Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay.

Büşra Pekin kimdir Büşra Pekin - Ersay Üner çiftinden kötü haber

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin 30 Haziran 1982, Suudi Arabistan doğumlu. Aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle sinema yazarları derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştır.

BÜŞRA PEKİN FİLMLERİ

2007      Kutsal Damacana             Selen

2009      Neşeli Hayat       Ayla Şenyurt     

2010      Çok Filim Hareketler Bunlar        Hatice  

2010      Gişe Memuru    Nevra  

2013      Mutlu Aile Defteri           İsmet Taşyumruk           

2014      İtirazım Var         Nebahat Kuzu

2014      Hadi İnşallah      Pucca   

2014      Mucize Gülten (Güle)   

2015      Nadide Hayat     Konuşan Kaplumbağa   

2016      Benim Adım Feridun

Giresun'da orman yangınıGiresun'un merkeze bağlı Uzgur köyünde çıkan orman yangınında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
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