Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin - Ersay Üner çiftinden kötü haber

Büşra Pekin ve Ersay Üner çifti ayrıldı. Yaklaşık 6 yıldır birlikteydiler. İşte o paylaşım...

"Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin 30 Haziran 1982, Suudi Arabistan doğumlu. Aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle sinema yazarları derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştır.

BÜŞRA PEKİN FİLMLERİ

2007 Kutsal Damacana Selen

2009 Neşeli Hayat Ayla Şenyurt

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar Hatice

2010 Gişe Memuru Nevra

2013 Mutlu Aile Defteri İsmet Taşyumruk

2014 İtirazım Var Nebahat Kuzu

2014 Hadi İnşallah Pucca

2014 Mucize Gülten (Güle)

2015 Nadide Hayat Konuşan Kaplumbağa

2016 Benim Adım Feridun