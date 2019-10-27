Büyük Baskın filmi konusu nedir? Büyük Baskın filmi oyuncuları ve yönetmeni

BÜYÜK BASKIN FİLMİ KONUSU NEDİR?



Bir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.



BÜYÜK BASKIN FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI



Yönetmen: Steven C. Miller



Oyuncular: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista ve Adrian Grenie