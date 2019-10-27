27.10.2019 - 18:40 |
Büyük Baskın filmi konusu nedir? Büyük Baskın filmi oyuncuları ve yönetmeni
Başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis yer aldığı ve 2016 yılında girdiği gösterimde oldukça olumlu tepkiler alan Büyük Baskın filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Peki Büyük Baskın filmi konusu nedir? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Büyük Baskın filmi oyuncuları ve yönetmeni...
BÜYÜK BASKIN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.
BÜYÜK BASKIN FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI
Yönetmen: Steven C. Miller
Oyuncular: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista ve Adrian Grenie