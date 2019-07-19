Büyük Felaket (Deepwater Horizon) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Büyük Felaket filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında çekilen ABD yapımı Büyük Felaket filminin yönetmen koltuğunda Peter Berg yer alıyor. Türkiye'de 4 hafta boyunca vizyonda kalan film toplamda 72.083 seyirci tarafından izlendi. Toplamda 881.041,38 TL hasılat elde eden filmin ABD gişe hasılatı ise 61.433.527 $ olarak biliniyor. Peki Büyük Felaket filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon ‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu filmin oyuncu kadrosundaMark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.