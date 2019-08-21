Büyük Felaket filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 30 Eylül 2016 yılında vizyona giren Büyük Felaket filmi toplamda 72.083 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 881.041,38 TL hasılat elde etti. İşte Büyük Felaket filmi konusu ve başrol oyuncuları...

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon ‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu filmin oyuncu kadrosundaMark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russel, John Malkovich, Gina Rodriguez, Brad Leland, J.D. Evermore yer alıyor.