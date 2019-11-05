Büyük gün 11 Kasım! 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası katılım belgesi alma işlemi | Fidan sahiplenmek ücretli mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası her şehri yeşillendirmeyi hedefliyor. En batıdan, en doğuya uzanan yeşillendirme çalışmaları vatandaşların desteğiyle büyüyor. 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaştı. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyası 'gelecegenefes.com' sitesi aracılığıyla bağış sağlanıyor.

FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYINIZ



FİDAN SAHİPLENMEK ÜCRETLİ Mİ?

Bir fidan sahiplenme ücreti 10 TL.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes Ol kampanyasında fidan bağışlama işleminden sonra katılım belgesi almanız mümkün.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ





5 KASIM GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA KATILIM DURUMU



