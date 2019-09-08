Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine filmi oyuncuları

BÜYÜK HAZİNE KONUSU NEDİR?



Benjamin Franklin Gates, üçüncü kuşak bir hazine avcısıdır. Hayatı boyunca, neredeyse kimsenin var olduğuna inanmadığı bir hazineyi aramıştır. Söz konusu hazine bir rivayete göre Kuzey Amerika’da bir yerlerdedir. Bu konu üzerinde derin çalışmalar yapan Benjamin, en sonunda kendisine gerekli olan hazine haritasının, Bağımsızlık Bildirgesinin, arkasında olduğunu keşfeder. Bu sırada kendisinin bir de Ian Howe adında rakibi vardır. Ondan önce o belgeyi çalarak ele geçirmek zorundadır. Bu müthiş soygun gerçekleşecekken ciddi anlamda yardıma gereksinimi söz konusudur. Filme en büyük lezzeti katan unsurlardan biri Oscarlı oyuncu Nicolas Cage’dir.



BÜYÜK HAZİNE OYUNCULARI KİMLERDİR?



Nicolas Cage - Benjamin Franklin Gates



Diane Kruger - Abigail Chase



Justin Bartha - Riley Poole



Jon Voight - Patrick Gates



Sean Bean - Ian Howe



Harvey Keitel - Sadusky