Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine filmi oyuncuları
Başrolünü dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage'in üstlendiği Büyük Hazine filmi bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. 2004 yılında gösterime giren ve büyük bir ilgi toplayan Büyük Hazine filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan Büyük Hazine filmi konusu nedir? İşte Büyük Hazine filmi oyuncuları...
BÜYÜK HAZİNE KONUSU NEDİR?
Benjamin Franklin Gates, üçüncü kuşak bir hazine avcısıdır. Hayatı boyunca, neredeyse kimsenin var olduğuna inanmadığı bir hazineyi aramıştır. Söz konusu hazine bir rivayete göre Kuzey Amerika’da bir yerlerdedir. Bu konu üzerinde derin çalışmalar yapan Benjamin, en sonunda kendisine gerekli olan hazine haritasının, Bağımsızlık Bildirgesinin, arkasında olduğunu keşfeder. Bu sırada kendisinin bir de Ian Howe adında rakibi vardır. Ondan önce o belgeyi çalarak ele geçirmek zorundadır. Bu müthiş soygun gerçekleşecekken ciddi anlamda yardıma gereksinimi söz konusudur. Filme en büyük lezzeti katan unsurlardan biri Oscarlı oyuncu Nicolas Cage’dir.
BÜYÜK HAZİNE OYUNCULARI KİMLERDİR?
Nicolas Cage - Benjamin Franklin Gates
Diane Kruger - Abigail Chase
Justin Bartha - Riley Poole
Jon Voight - Patrick Gates
Sean Bean - Ian Howe
Harvey Keitel - Sadusky