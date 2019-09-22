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22.09.2019 - 10:45 | | AA/İHA

Büyük operasyon! Balya balya para çıktı

Adana merkezli 3 ilde iki gün önce düzenlenen yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Büyük operasyon! Balya balya para çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Şebeke elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö'nün kız kardeşi  G.Ö. ile erkek kardeşi C.Ö'nün de yakalanan 40 kişi arasında olduğu bildirildi.

Daha önce şebekenin iki ay süreyle muhasebesini tuttuğu ileri sürülen  zanlı G.Ö'nün dün yapılması planlanan düğünle de dünya evine girmeye hazırlandığı  öğrenildi. Gelin adayı G.Ö, hakkındaki suçlamalar nedeniyle düğün gününü  nezarethanede geçirdi.

'BİR YILDA 95 MİLYON LİRA AKTARILDI'

Emniyet ekipleri, aramalarda ele geçirdiği dijital materyallerden  şebekenin para trafiğini de tespit etti.

Buna göre, şebekenin son bir yıl içinde 7 farklı yasa dışı bahis  sitesine yaklaşık 95 milyon lirayı banka hesapları ve kuryeler aracılığıyla  aktardığı öne sürüldü.

Operasyon kapsamında ele geçirilen 500 bin liranın tamamının şebekenin  Adana yöneticisi olduğu ileri sürülen A.G'nin evinde yapılan aramalarda bulunduğu  öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramaya ilişkin görüntülerde, emniyet  ekiplerinin desteler halindeki parayı salondaki konsolun içinde bulduğu  görülüyor.

LİDERİN AYLIK GELİRİ 8 MİLYON LİRA

Operasyon kapsamında şebekenin lideri A. Ö.’nün el konulan bilgisayarını incelemeye alan polis, yaptığı incelemede şebekenin 1 yıllık muhasebe dökümünü ele geçirdi.

Örgüt liderinin bilgisayarındaki materyallerde aylık 8 milyon liranın Adana’dan Kıbrıs’a gönderildiği bu paranın yurt dışı bahis sitelerine aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca liderin hesaplarını kullandıran kişilere bin 500 ile 3 bin lira arasında aylık maaşa bağladığı öğrenildi. Suç şebekesinin yasa dışı bahisten yatan parayı hesaplardan hemen çekmek için her ay ortalama 74 bin lira limit aşımı komisyonu ödedikleri de öne sürüldü. Devleti yıllık 95 milyon lira zarara sokan şebeke mensupları pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan A.G'nin evinde farklı kişilere ait 105 banka kartı ile 100  sim kartın ele geçirildiği belirtildi. Emniyet güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında  gözaltı kararı verilmişti.

Adana, Mersin ve Konya'da 20 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu iddia edilen A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 40  şüpheliyi gözaltına almıştı.

 

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