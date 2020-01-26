KÃ¶rfez ve GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§eleri sahillerinde geÃ§en yÄ±llarda zaman zaman gÃ¶rÃ¼len yoÄŸun deniz analarÄ± ÅŸimdi de sahile yakÄ±n noktalarda su yÃ¼zeyini belirli aralÄ±klarla kaplayarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. VatandaÅŸlar sahil ÅŸeridini kaplayan deniz analarÄ±nÄ± dikkatle inceledi. BazÄ±larÄ± deniz analarÄ±nÄ± cep telefonlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

â€˜KÄ°RLÄ°LÄ°KTEN KAYNAKLIYORâ€™

Sahil ÅŸeridinde aÅŸÄ±rÄ± gÃ¶zÃ¼ken deniz analarÄ±nÄ±n kirlilikten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kocaeli Ã‡evre MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat Sancak, "Kirlilikle beraber ortaya Ã§Ä±kÄ±yor deniz analarÄ±. KÃ¶rfez ilÃ§esinde Ã¶zellikle yoÄŸun. GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esi DeÄŸirmendere bÃ¶lgesinde de Ã§ok sayÄ±da var. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi deniz sÃ¼pÃ¼rgesiyle mÃ¼dahalede bulunuyor" dedi.Â Â

'GÃ–RÃœNCE TEDÄ°RGÄ°N OLDUK'

Sahilde gezen Fadime SÃ¶ÄŸÃ¼t, aÅŸÄ±rÄ± derecede sahilde deniz anasÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini ve ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Safranboluâ€™dan Kocaeliâ€™de yaÅŸayan yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± ziyarete geldik. KÃ¶rfez sahilinde gezinti yaparken deniz analarÄ± dikkatimizi Ã§ekti. Bu kadar yoÄŸun olmasÄ± bizi aynÄ± zamanda da tedirgin etti. Neden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum" diye konuÅŸtu.

'SAHÄ°L ÅžERÄ°DÄ°NÄ°N YANI SIRA AÃ‡IKLARDA DA VAR'

KÄ±yÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra denizin aÃ§Ä±klarÄ±nda da yoÄŸun deniz anasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Rasim KÃ¶se, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlik Ä°skelesi'nden vapura bindim. Denize bakarken aÃ§Ä±klarda daha da fazla sayÄ±da deniz anasÄ± olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. DeÄŸirmendere sahilinde de Ã§ok var. Deniz sÄ±cak olduÄŸu iÃ§in olabilir. GeÃ§en sene de vardÄ± ama sayÄ±larÄ± Ã§ok azdÄ±. Bu sene Ã§ok fazla ortaya Ã§Ä±ktÄ±."

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