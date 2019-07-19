Büyük panik yaşadılar! 4,5 saat boyunca...

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki evlerinin önünde oynayan Y.S.Ö. ve H.Ö., dün saat 16.00 sıralarında ortadan kayboldu.

2 çocuklarının da kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan 3 tim ile 1 motosikletli asayiş timi, beldeye sevk edildi. Ekipler hemen arama kurtarma çalışması başlattı.

Vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi. İki kardeş, saat 20.30 sıralarında evlerinden 4 kilometre uzakta bulundu. Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen çocuklar, ailelerine teslim edildi.