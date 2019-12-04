Büyük panik! Yeraltı kabloları patladı

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Abanoz sokakta bulunan yer altı kablosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi ve dumanlar çıktı. Yaşanan olay sonrası paniğe kapılan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Patlamalar ve duman ekiplerin çalışmasıyla durduruldu.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.