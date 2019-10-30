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30.10.2019 - 10:28 | | İHA

Büyük şok! Paspası kaldırınca ortaya çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada, paspas altına gizlenmiş eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Büyük şok! Paspası kaldırınca ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Konya’ya bir araç içerisinde uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri ile birlikte harekete geçti. Ekipler, Antalya’dan Konya'ya gitmekte olan 50 UP 830 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada paspas altına gizlenmiş 227 gram eroinle bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan Yücel Y. ile Yunus C. gözaltına alınarak Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

 

 

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