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13.09.2019 - 17:50 |

Büyük sürpriz! SU-35 İstanbul'a indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi üzerine Putin, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

Büyük sürpriz! SU-35 İstanbul'a indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e,İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.

Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Büyük sürpriz SU-35 İstanbula indi

TEKNOFEST ŞAŞIRTACAK

Türk Yıldızları, SoloTürk, T129 ATAK ve Jandarma S-70'lerinin gösteri yapacağı organizasyonda TUSAŞ Milli Muharip Uçağı'nın mock-up'ını sergileyecek. Hürkuş da uçuş yapacak. 

Ancak en büyük sürpriz, Rusların inanılmaz yüksek akrobasi hareketlerini yapabilen savaş uçağı Su-35 olacak.Ayrıca TEKNOFEST'e Rusya'dan MC21 ve Sukhoi Super Jet yolcu uçakları da gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da ilgilendiği Beriev-200 tipi amfibik uçak da katılımcılar arasında.

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