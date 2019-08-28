Büyük zaferin anısına kano geçişi

Ulusal kurtuluş savaşımızın dönüm noktası 30 Ağustos 1922’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi-Büyük Taarruz’un 97’inci yılında KKTC ile Türkiye arasında farklı bir bayrak teslim töreni yaşanacak. Eş zamanlı olarak KKTC’de de kutlanan ulusal bayramımızdan bir gün önce Nüşabe Paşazade ve Şenol Özdemir, Mersin Aydıncık’tan Akdeniz’e açılarak kano ile geçiş yapacak. Kano ile Akdeniz’de 90 kilometre boyunca kürek çekmesi gereken sporcular KKTC’nin Girne kentinden limana çıkacak. Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan’dan aldıkları Türk ve KKTC bayraklarını Başbakan Ersin Tatar’a teslim etmeyi planlayan kanocular, denizde 24 saat kalacak. Altı metrelik iki kano ile zorlu seyri tamamlamayı hedefleyen Nüşabe Paşazade ve Şenol Özdemir’e acil durum teknesinde üç denizci eşlik edecek.

‘Gurur veriyor’

Türkiye’nin ilk ekspedisyon kanocusu ve ekstrem sporcu Şenol Özdemir, “19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı için biz de kano ile aynı rotayı takip etmiştik. Şimdi Zafer Bayramı için denizde olacağız ve yine büyük bir gurur yaşayacağız” dedi.

Ultra maratoncu ve AKUT üyesi Nüşabe Paşazade ise, “Bir kadın olarak böylesine anlam yüklü bir etkinlikte kürek çekmek, Atatürk’ün aziz hatırasına sahip çıkmak bana gurur veriyor” dedi.