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28.11.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Büyükada’da 6 sanığa 15 yıl talebi

Büyükada’da 5 Temmuz 2017’de yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Büyükada’da 6 sanığa 15 yıl talebi

 

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya’ya para yatırdığının tespit edildiğini belirtti.

Savcı Kılıç’ın “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı sanıklar Nejat Taştan, Veli Acu, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini, sanıklar İlknur Üstün, Ali Ghravi, Peter Frank Steudtner, Nalan Erkem ve Muhammed Şeyhmus Özbekli’nin ise beraatini talep etti.

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