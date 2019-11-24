Büyükanıt, askeri törenle uğurlandı

Solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 25’inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt (79), dün askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin vefatından dört gün sonra babasını da kaybeden Bengü Büyükanıt Caymaz, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Büyükanıt için dün ilk tören 1’inci Ordu Komutanlığı Karargâhı’nda yapıldı. Karargâhtaki törene Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt ile yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, eski bakanlardan Vecdi Gönül, eski Genelkurmay başkanları İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, eski bazı kuvvet ve ordu komutanları ile garnizonda görevli askeri personel de katıldı.

Tören alanına getirilen naaşın askerler tarafından katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Büyükanıt’ın özgeçmişinin okunduğu törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in konuşmasının ardından naaşın önünden saygı geçişi yapıldı. Saygı geçişi sonrasında askerler tarafından cenaze aracına alınan Büyükanıt’ın naaşı, 1. Ordu Komutanlığı Karargahı’ndan Selimiye Camii’ne getirildi.

‘İyi bir komutandı’

Buradaki törene, askeri törene katılanların yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski ordu ve kuvvet komutanları Ergün Saygun, Hurşit Tolon, Çevik Bir, Tuncer Kılınç, eski Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin basın sözcüsü Sevgi Erenerol, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ve yeni başkanı Ali Koç ile siyasetçiler ve eski askerleri katıldı.

Törene katılan 26’ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “Değerli komutanım Yaşar Büyükanıt’ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Çünkü beraberliğimiz hemen hemen 60 yıl. Beraber çalıştık, emrinde defalarca görev yaptım. Gerçekten üzüntüm büyük. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir askerdi. İyi bir komutandı, iyi bir arkadaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerine çok büyük üstün hizmetler verdi. Vermiş olduğu hizmetler bence hiçbir zaman unutulmayacak. Ailesine başsağlığı diliyorum. 4 gün evvel de biliyorsunuz eşini, Filiz hanımefendiyi kaybettik. Böyle iki vefatın üst üste gelmesi de tabii acıları daha çok derinleştirdi. Tekrar ben Türk milletine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

24’üncü Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de, “Çok üzgünüz, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yarım asıra yakın hizmetleri oldu” diye konuştu.

4 gün arayla iki acı

Annesinin vefatından dört gün sonra babasını da kaybeden Bengü Büyükanıt Caymaz, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Büyükanıt’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na askeri kortej ile götürüldü. Büyükanıt, burada toprağa verildi.