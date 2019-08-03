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03.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Büyükbaş 5 bin-30 bin küçükbaş 750-3 bin TL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olmasını beklediklerini söyledi.

Büyükbaş 5 bin-30 bin küçükbaş 750-3 bin TL

Bayraktar, “Canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 18-26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19-30 lira arasında olacağı tahmin ediliyor” dedi. Ülke genelinde 1 milyon 217 bini büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş olmak üzere 5 milyon 112 bin kurbanlık bulunduğunu belirten Bayraktar, 10,6 milyar liralık büyükbaş, 5,8 milyar liralık küçükbaş olmak üzere 16,4 milyar liralık kurbanlığın alıcısını beklediğini bildirdi. Bayraktar, geçen yıl 866 bin 143 büyükbaş, 2 milyon 682 bin 612 küçükbaş kurbanlık kesildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu yıl yaklaşık 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı kilogramının 21,72 lira civarında satılacağı düşünüldüğünde bayram süresince kesilecek yaklaşık 900 bin büyükbaş hayvana halkımızın ödeyeceği para 7,8 milyar lirayı geçecektir. Bir küçükbaş hayvanın ortalama bin 500 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvana halkımızın ödeyeceği para ise 4 milyar liranın üzerinde olacaktır. 2019’da kurbanlıklar için ödenecek tutarın tahmini olarak 11,9 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz.”

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