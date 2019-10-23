Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Çampınar Mahallesi Bayramşah mevkisinde bulunan Zeynel Aksu'ya ait büyükbaş hayvan çiftliğinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, çiftlikteki 10 ineği tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
İlk tespitlere göre elektrik kontağından çıktığı saptanan yangının kesin çıkış nedeni, incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.