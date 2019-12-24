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24.12.2019 - 04:31 | | DHA

Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen bir aracın içinden açılan ateş sonucu 1 gece bekçisi yaralandı. İçinden ateş edilen otomobil kaçtı. Uzun bir kovalamaca sonunda yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

Olay saat 03.00 sularında Büyükçekmece Kumburgaz mevkii D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yakındaki bir gece kulübünden çıkan kişiler yolda ilerlerken otomobilin içinden rastgele ateş ettiler. Silah seslerini duyup yola çıkan gece bekçilerinden biri bu sırada atılan mermilerden birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Ateş eden kişiler olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükçekmecede rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

BEKÇİNİN DURUMU AĞIR

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralanan gece bekçisi olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan gece bekçisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Büyükçekmecede rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

KAÇAN SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Açtıkları ateş sonucu bir gece bekçisini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 

Büyükçekmecede rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktaya şerit çekerek yerdeki boş mermi kovanlarını incelemek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Büyükçekmecede rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

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