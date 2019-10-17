Büyükçekmece'de zayıflama ve cinsel içerikli ürün operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yasadışı yollardan yurda sokulan sildenafil ve sibutramin ham maddeleriyle zayıflatıcı ve cinsel içerikli ürünler yapılarak depolandığı yönünde ihbar yapıldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Tepecik Mahallesi Millet Caddesi’nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 500 bin lira olan 255 bin sibutramin ham maddeli zayıflatıcı çikolata, 58 bin şişede sildenafil içerikli cinsel güç arttırıcı tablet, 50 kilo jel, bin 615 kutu performans arttırıcı jel ile bin 907 performans arttırıcı damlanın arasında bulunduğu toplam 316 bin 522 ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye edildi. Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2019 yılı içerisinde yaptığı operasyonlar kapsamında 8 milyon yasaklı ilaç ele geçirildiği öğrenildi.