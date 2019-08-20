Büyüktaşçıyan Toronto Bienali’nde

Candice Hopkins ve Tairone Bastien’in küratörlüğünü yaptığı bienale 90’dan fazla yerel ve uluslararası sanatçı katılacak. Brezilya, Fransa, Meksika Kolombiya gibi ülkelerin sanatçılarının katılacağı bienalde Türkiye’den ise Hera Büyüktaşçıyan’ın eserleri görülebilecek. Bu yılki bienalde izleyiciler, zamanımızın acil sorunlarıNA yansıtan sergileri, konuşmaları ve performansları görebilecek.