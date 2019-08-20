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20.08.2019 - 08:58| KÜLTÜR SANAT

Büyüktaşçıyan Toronto Bienali’nde

Art Daily’de yer alan habere göre 21 Eylül’de gerçekleşecek Toronto Bienali’nde yer alacak sanatçıların tamamı açıklandı.

Büyüktaşçıyan Toronto Bienali’nde

Candice Hopkins ve Tairone Bastien’in küratörlüğünü yaptığı bienale 90’dan fazla yerel ve uluslararası sanatçı katılacak. Brezilya, Fransa, Meksika Kolombiya gibi ülkelerin sanatçılarının katılacağı bienalde Türkiye’den ise Hera Büyüktaşçıyan’ın eserleri görülebilecek. Bu yılki bienalde izleyiciler, zamanımızın acil sorunlarıNA yansıtan sergileri, konuşmaları ve performansları görebilecek.

Taksim’de yumruk yumruğa kavga kameradaTaksim Meydanı'nda arkadaş oldukları öğrenilen iki genç arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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