Büyüktaşçıyan Toronto Bienali’nde

Bienal, ipuçlarını dünyadaki en büyük tatlı su sisteminin bir parçası olan Ontario Gölü‘nden ve Toronto‘nun sürekli değişen sahil şeridinin çok katmanlı tarihçesinden alıyor. Burası ağır sanayinin kalıntılarını, yoğun kat mülkiyeti gelişmelerini, aktif ve hizmet dışı askeri siteleri, kayıp nehirleri, imal edilmiş parkları ile insani ruhları içeren bir göç, sömürgecilik ve ticaret bölgesi olarak görülüyor.