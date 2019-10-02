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02.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Büyüktaşçıyan Toronto Bienali’nde

Toronto Bienali, Kanada’dan ve dünyanın farklı yerlerinden birçok uluslararası sanatçı ve kolektifin katılımıyla 1 Aralık tarihine dek düzenleniyor. Candice Hopkins ve Tairone Bastien‘in küratörlüğünü üstlendiği etkinlikte, 100’den fazla eser yer alıyor. Bienale Türkiye’den Hera Büyüktaşçıyan da katılıyor.

Büyüktaşçıyan Toronto Bienali’nde

Bienal, ipuçlarını dünyadaki en büyük tatlı su sisteminin bir parçası olan Ontario Gölü‘nden ve Toronto‘nun sürekli değişen sahil şeridinin çok katmanlı tarihçesinden alıyor. Burası ağır sanayinin kalıntılarını, yoğun kat mülkiyeti gelişmelerini, aktif ve hizmet dışı askeri siteleri, kayıp nehirleri, imal edilmiş parkları ile insani ruhları içeren bir göç, sömürgecilik ve ticaret bölgesi olarak görülüyor. 

Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.
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