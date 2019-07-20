Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi konusu ve başrol oyuncuları

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren film 29 hafta boyunca vizyonda kalırken 1.308.876 seyirci tarafından izlendi ve 14.678.260,88 TL hasılat elde etti. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmini seslendiren isimler arasında Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer yer alıyor, Yekta Kopan yer alıyor.

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİ KONUSU

Fox Animation Studios ve Blue Sky Studios firmalarının yapımcılığında hayata geçirilecek serinin yeni filmi çok sevilen animasyonun beşinci filmi olacak. Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur...

Filmin yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu üstleniyor. Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda ise bir kez daha Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan başı çekerken, Altan Erkekli, Ecem Uzun, Didem Barış Atlıhan ve Barış Özgenç de filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.