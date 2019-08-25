Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu nedir, seslendirenler kimlerdir?

BUZ DEVRİ 5 KONUSU NEDİR?



Fox Animation Studios ve Blue Sky Studios firmalarının yapımcılığında hayata geçirilecek serinin yeni filmi çok sevilen animasyonun beşinci filmi olacak. Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur.



SESLENDİRENLER KİMLER?



Filmin yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu üstleniyor. Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda ise bir kez daha Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan başı çekerken, Altan Erkekli, Ecem Uzun, Didem Barış Atlıhan ve Barış Özgenç de filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.