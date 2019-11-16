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16.11.2019 - 19:40 | | AA

Buz tuttu! Görenler telefonlarına sarıldı

Erzurum’un Oltu ilçesindeki Kütüklü Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Buz tuttu! Görenler telefonlarına sarıldı

Oltu ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alandaki Kütüklü Göleti'nin yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası oluştu.

Özellikle yaz aylarında doğal güzelliğiyle vatandaşların piknik yapmak için tercih ettiği, 1800 rakımdaki göletin buz tutan yüzeyi, güzel görüntüler oluşturdu.

Buz tuttu Görenler telefonlarına sarıldı


Doğaseverler, yaban ördeklerinin de yaşadığı donmuş gölette bol bol fotoğraf çektirdi.

Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.
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