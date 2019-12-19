Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödenecek?

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Binlerce çiftçi bu soruya cevap arıyor. Her açıklama dikkatle takip edilirken son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. İşte son durum...

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada buzağ desteklemeleri hakkında , "Buzağı desteklerini en yakın zamanda ödüyor olacağız." açıklamasını yaptı.

DESTEK MİKTARI

Buzağı destekleme miktarı şu şekilde;

- 4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL

- Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL

- Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL

- Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL