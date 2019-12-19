MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödenecek?
ABONE OL
19.12.2019 - 16:20 |

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödenecek?

Çiftçilere her yıl buzağı destek ödemeleri yapılıyor. İlk taksitler daha önce yattı şimdi 2. taksitler bekleniyor. Binlerce çiftçi şimdi tam tarihi öğrenmek istiyor ve "Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak?" diye soruyor.

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödenecek?

 

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Binlerce çiftçi bu soruya cevap arıyor. Her açıklama dikkatle takip edilirken son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. İşte son durum...

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada buzağ desteklemeleri hakkında , "Buzağı desteklerini en yakın zamanda ödüyor olacağız." açıklamasını yaptı.

DESTEK MİKTARI

Buzağı destekleme miktarı şu şekilde;

- 4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL

- Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL

- Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL

- Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL 

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber