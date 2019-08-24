24.08.2019 - 16:20| DHA
Buzdolabındaki yılan korkuttu
Malatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
Beydağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evin buzdolabına giren yılanı fark eden ev sahibi, korkuyla itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yakaladıklar yılanı, boş araziye götürerek, doğaya saldı. Ev sahipleri, yılanı yakalayan itfaiye görevlilerine teşekkür ederken, yetkiller, havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu
Bakan Akar'da önemli açıklamaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı." dedi.