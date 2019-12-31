MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı
ABONE OL
31.12.2019 - 11:55 | | DHA

Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı

Konya'da, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, 13 kişi yaralandı.

Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed el Muhammed'in kullandığı 63 MA 5870 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed el Muhammed ile 12 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yapılan kontrolde, minibüsün sadece arka lastiklerinin kıs lastiği olduğu belirlendi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgeye yakın yerde, yine buzlanma nedeniyle 4 aracın devrilmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı

Yağmur ve soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıttılarMersin'de büfe işleten Osman ve Ayşe Koç çifti, yağmur ve soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıtarak mama verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan yeni yıl mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan yeni yıl mesajı

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber