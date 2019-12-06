Buzlanma ve don uyarısı! Cumartesi - Pazar hava durumu nasıl?

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Bu hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Meteoroloji, resmi internet sayfası üzerinde buzlanma ve don beklenen bölgeleri de açıkladı. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

İç ve Doğu Bölgelerimizde Görülecek Kuvvetli Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Puslu -0,4 °C

Cumartesi Puslu -3°C 7°C

Pazar Puslu -2°C 6°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Açık 7,9 °C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 5°C 13°C

Pazar Hafif Sağanak Yağışlı 10°C 14°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Açık 9 °C

Cumartesi Az Bulutlu 6°C 16°C

Pazar Sağanak Yağışlı 9°C 16°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



