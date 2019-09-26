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26.09.2019 - 21:18 | | AA

ByLock kullanan avukata hapis

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan avukat Hasan Tok, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ByLock kullanan avukata hapis

 

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Tok ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Tok, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Tok, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Tok'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Sanık Tok, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davasından hüküm giyen eski Adana İl Jandarma Komutanı kurmay albay Özkan Çokay'ın yanı sıra devlet büyüklerin telefonlarının usulsüz dinlendiğine ilişkin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve TÜBİTAK görevlisi 28 kişinin yargılandığı davada da sanık avukatlığı yapıyordu.

Deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandıİstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Beyoğlu'nda vatandaşlar parklarda toplandı. Bazı vatandaşların evcil hayvanlarını da beraberinde getirdikleri görüldü.
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