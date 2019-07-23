"ByLock" soruÅŸturmasÄ±nda 16 tutuklama

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu tarafÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 68 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda,Â 20'si Ä°stanbul, 9'u farklÄ± ÅŸehirlerden olmak Ã¼zere 29 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 33 ÅŸÃ¼pheliden 4'Ã¼ ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 26 ÅŸÃ¼pheli Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi.Â
SoruÅŸturma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ifadelerini aldÄ±ÄŸÄ± 26 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda FETÃ– kapsamÄ±nda tutuklu bulunan eski TekirdaÄŸ Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± M.H'nin eÅŸi A.H'nin de bulunduÄŸu 10 ÅŸÃ¼pheliyi adli kontrol tedbiri uygulanmasÄ±, diÄŸer 16 ÅŸÃ¼pheliyi ise tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk etti.Â
Ä°stanbul NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi, 10 ÅŸÃ¼phelinin adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na, 16 ÅŸÃ¼phelinin ise tutuklanmasÄ±na karar verdi.Â Â
Ã–te yandan, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenilirken, diÄŸer ÅŸÃ¼phelileri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.Â
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 68 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda,Â 19 Temmuz'da gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.Â ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ä°stanbul, AdÄ±yaman, Manisa, Kocaeli, Ankara, Batman, Antalya, Sakarya, Manisa, Hatay, Ä°zmir, Osmaniye, Bursa, BalÄ±kesir, Bayburt, ElazÄ±ÄŸ ve KahramanmaraÅŸ'ta eÅŸ zamanlÄ± olarak operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.Â