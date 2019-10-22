ByLock'cu 5 kişi tutuklandı!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, polis ekiplerince dün kent merkezinde belirlenen 6 adrese operasyon yapıldı. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu 12 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi ise serbest bırakıldı.