ByLock’ta izdivaç grubu kurmuşlar

Hazırlanan iddianamede tutuklu şüpheli Tuğba V. hakkında “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istenirken diğer tutuklu Amber Ç. ile diğer 9 şüpheli hakkında ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.



‘Uyumlu ve itaatkâr’



Örgüt abla ve abilerin gizli haberleşme programı olan ByLock’ta “İzdivaç” adlı grubu kurdukları belirtilen iddianamede, örgüt mensuplarına uygun adayları ByLock üzerinden konuştukları ifade edildi. İddianamede, mesajların içeriğinde örgüt mensubu kişilerin evlilik için kimlerle görüşecekleri, adayların belirlenmesi, evlenecek kişilerin zaman ve mekan yönünden planlanması, adayların boy, kilo, yaş, meslek, fiziksel görünüm, fotoğraflarının paylaşıldığı anlatıldı.

İzdivaçtan sorumlu örgüt ablası şüpheli Tuğba V.’nin, aday tanıtım mesajlarından bazıları şöyle,



1990 doğumlu. Aile Maraş’ta. Sakin, uyumlu, itaatkâr, hizmet mantalitesi çok iyi, karakterli, vizyonu orta bir arkadaş.



1991’li Urfa doğumlu. Keyfiyet orta ama hizmet mantalitesi iyi, vizyon orta, sosyal, itaatkâr bir arkadaş.



Vasatın üstünde



Şüpheli Tuğba V.’ye gelen evlilik için aday isteklerine de iddianamede yer verildi. Mesajlardan bazılarında adayları kategoriye ayırdıkları bazıları için, “AA’lık bir arkadaş” bazıları için ise, “C kategorisi olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı. Şüpheliye gelen mesajlardan bazıları şöyle,

“Hoca hanım, 1982 doğumlu, 1.67-1.65 boylarında, Ankara’da memur. Kayserili bir öğretmen adayımız için, fiziki görünümü vasatın üstünde çalışan veya çalışmayan uygun adayınız varsa değerlendirmek isteriz.



Bizde 1988 Giresun doğumlu, 1.76 boyunda, yakışıklı, AA’lık bir arkadaş var. Şakirt, beyaz tenli, Karadenizli sizin tarafta uygun aday var mıdır?



Hoca hanım 1991 doğumlu bir adayım var. Şu an yüksek lisans yapıyor. Kaliteli bir arkadaş. C kategorisi olarak değerlendiriyoruz. Fakat, dediğim gibi akademik hedefleri de var. En azından 4 yıllık mezun bir adayınız varsa değerlendirmek isteriz.”



‘A kalite subay’



Bir mesajlaşmada ise bir adaydan “A kalite” olarak bahsedilmesi dikkat çekti. Söz konusu mesajın içeriği de şöyle; “Diyarbakır doğumlu. Ekrat (Kürt) 1.71 boyunda, 70 kilo, üniversite mezunu, A kalite, Samsun’da subay bir kardeşimiz. Ama Kürtçe bilmiyor. Vazife yapmış şakirt bir arkadaş.”

