ByLock’tan ‘doktorlar ünitesi’ çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, FETÖ’nün kriptolu yazışma programı ByLock üzerindeki incelemelerini sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün İstanbul’da faaliyet gösteren ünitelerden “doktorlar ünitesi”ndeki 42 doktoru tespit etti. İlk defa 2 yıl önce Konya polisi tarafından tespit edilen ve Türkiye imamlığını Adem Işık ile İstanbul imamlığını Musa Uyar isimli örgüt yöneticilerinin yaptığı yapıda, aile hekiminden, uzman ve doçente kadar 42 doktorun bulunduğu ve kendi aralarında ByLock üzerinden mesajlaştığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 42 doktora 30 Temmuz’da operasyon düzenlendi.

İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Kars, Çanakkale, Artvin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Elazığ ve Bingöl’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 42 doktordan 32’si adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.