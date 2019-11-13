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13.11.2019 - 11:37 |

Çağatay Ulusoy'un aldığı kiloların nedeni belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı bir kare sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Yakışıklı oyuncu aldığı kilolar sosyal medyanın bir anda gündemine oturdu. Çağatay Ulusoy üzerinden sosyal medyada sıkça espriler döndü. Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programında Çağatay Ulusoy aldığı kiloların nedeni açıklandı!

Çağatay Ulusoy'un aldığı kiloların nedeni belli oldu!

Çağatay Ulusoy'un sosyal medyada paylaşılan kilolu fotoğrafı kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Yakışıklı oyuncunun fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Birçok yorum alan karenin ardından Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programında Çağatay Ulusoy'un neden kilo aldığı ortaya çıktı. Peki Çağatay Ulusoy neden kilo aldı?

ÇAĞATAY ULUSOY NEDEN KİLO ALDI?

Çağatay Ulusoy bir dizi ve film projesinde cihan pehlivanı olan Koca Yusuf'u canlandıracak. Yakışıklı oyuncunun rolü için bu kiloları aldığı duyuruldu.

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