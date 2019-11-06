Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölüm neden yok? Çağla Şıkel nerede?

Çağla Şıkel bir süredir ekranlarda yok. Her sabah "Çağla ile Yeni Bir Gün" programını sunan ünlü sunucunun neden ekranlarda olmadığı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Özel bir televizyon kanalında "Çağla İle Yeni Bir Gün" programını sunan Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı.

Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye yattığı öğrenildi.

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Berna Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.