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13.09.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Çağrı merkezi kurup dolandırdılar

Kurdukları sahte alışveriş siteleriyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Çağrı merkezi kurup dolandırdılar

İstanbul’da vatandaşlar kredi kartlarından işlem yapılarak hesaplarının boşaltıldığı şikayetiyle savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri, hesapların İstanbul ve Antalya’da çağrı merkezi işleten bir şebeke tarafından boşaltıldığını tespit etti.
Tespitlere göre, 2 ilde çağrı merkezi kuran 47 kişilik bir şebeke önce internet üzerinden alışveriş yapılan gerçek alışveriş sitelerinin web sayfalarının kopyasını yaptı. Bu sitelerden alışveriş yapan vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayan şebeke, kartlardan para almak için gerekli doğrulama şifresini kart sahiplerini banka görevlisi gibi arayarak aldı.

650 bin liralık vurgun

Ardından kart hesaplarını boşaltan şebekenin, 25 kişinin hesabından 650 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi. Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şebekeye birçok ilde baskın yapıldı. Maksut Kardaş isimli sabıkalının başını çektiği şebekenin 47 üyesi gözaltına alındı. Elebaşı ise Esenyurt’ta lüks bir rezidansta yakalandı. Şebekenin bazı üyelerinin Antalya ve İstanbul’da kurdukları 2 ayrı çağrı merkezinde gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerden 22’si tutuklandı.

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