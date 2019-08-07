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07.08.2019 - 16:42| DHA

Çaldığı araçta uyuyakalınca yakayı ele verdi!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari çalan Coşkun T., aracın içerisinde uyurken polisler tarafından gözaltına alındı.

Çaldığı araçta uyuyakalınca yakayı ele verdi!

Önceki gün Kemalpaşa Mahallesi'nde A.T.'ye ait 16 KAA 032 plakalı hafif ticari araç, çalındı. Durumu fark eden A.T., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Bu sabah saatlerinde Sinanbey Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, çalışır haldeki aracın içerisinde bir kişinin uyuduğunu fark etti. Sürücüyü uyandıran ekipler, aracı ve sürücüyü sorguladı.

Yapılan sorgulamada aracın çalıntı olduğu ortaya çıkarken şüpheli Coşkun T., gözaltına alındı. Coşkun T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Araç ise A.T.'ye teslim edildi.

 

 

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