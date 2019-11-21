Çaldıkları hayvanları satarken yakalandılar!

Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çalınan 40 küçükbaşla ilgili Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırmalar sonucunda, çalınan 40 küçükbaşın ucuz fiyattan bir kişiye satıldığı belirlendi. Hayvanları satın alan kişiyi tespit eden ekipler, 4 hırsızlık şüphelisinin de kimliğini de belirledi.

Yapılan operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Küçükbaşlar sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.