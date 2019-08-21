Çalılıkların arasında fark edildi! Korkunç olay

Merkez Şahinbey ilçesi Burç Ormanı yakınlarında bulunan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresine (GASKİ) ait su deposunun güvenlik görevlisi yerde hareketsiz yatan birisini gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çalılıklar arasındaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından 50-55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.