Çalışan annelere bakıcı desteği başvuru şartları | Bakıcı desteği ücreti ne kadar?

Çalışan annelere bakıcı destği... Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34. Bu oranı artırmak için sosyal güvenlik sisteminde çalışan annelere yönelik birçok haklar sağlanıyor.

ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bakıcılar için ödenecek SGK primi, brüt asgari ücretin (2020 TL) yüzde 37.5’i hesaplanarak bulunuyor. Yani bakıcı için SGK’ya ödeyeceğiniz 959.5 TL’lik primi, devlet karşılıyor. Bu teşvikten yabancı bakıcıların da faydalanabileceğini belirten Vural Şeker, teşviği alabilmek için gerekli koşulları ise şöyle sıraladı: “

● Hizmet aldığınız kişinin 10 günden fazla sizinle çalışıyor olması.

● SGK girişinin yapılmış olması.

● 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında bakıcınızın işe başlamış olması.

● İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla SGK’lı olarak çalışmamış olması.

● Bakıcınızın işe giriş tarihi itibarıyla İşkur’a kayıtlı işsiz olması gibi şartları taşıması.

● Ailenin ya da bakıcının daha önce bu teşvikten faydalanmamış olması gerekiyor.”

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

●Çocuk bakıcısı arayan ailelerin ilk görüşmeden önce adayın kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, diploma fotokopisi ve sabıka kaydı gibi evraklarının eksiksiz olduğundan emin olmaları gerekiyor.

●Görüştüğünüz adayı işe almayı düşünürseniz, daha detaylı bilgi almak için adayın referansları ile de konuşmalısınız.

●Adayın işini gerektiği şekilde yapmasına engel olacak ve bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığından emin olmak için sağlık testi yaptırılması gerekiyor.

●Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan yasal bir firmayla iletişim kurun.

●Bir insan kaynakları firmasının yasal olup olmadığını anlamak için firmayı, İşkur web sitesindeki https:// www.iskur.gov.tr/ ozel-istihdam-burolari/ acik-kapali-buro-listesi/ linkini tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

BAKICI DESTEĞİ ÜCRETİ NE KADAR?

İkinci teşviği de 0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten annelere, her ay 1300 lira destek sağlanması olarak ifade eden Vural Şeker, “Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan 3700 anneye 0-36 ay süresi boyunca, eğitimli bakıcı almak kaydıyla aylık 1300 TL destek geldi. Bakıcının mutlaka İşkur, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bakıcı eğitimi almış olması gerekiyor. Devlet ayrıca bakıcının kendisine de bir defaya mahsus 1650 TL veriyor” dedi. Pilot (deneme) olarak üç ilde verilecek teşviğin, daha sonra başka illerdeki anneler için de uygulanması planlanıyor. Destekten yararlanmak için yeni başvuru dönemi www. sgkegitimlibakici.org adresinden takip edilebilir.