Çalışan annelere destek koşulları | Çalışan annelere destek SGK başvuru

Çalışan Anne Desteği için ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba Günü 14.00'te başladı. Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile www.sgk.gov.tr ya da https://sgkegitimlibakici.org/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ön kaydını başarıyla yapan ilk 3.700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecektir.

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Toplamda 3.700 anneye kesin kayıt hakkı tanınacak. İstanbul'da 2.100, Ankara'da 800, İzmir'de 800.

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ MİKTARI NE KADAR?

Aylık 200 Avro (€)’dur. Çocuk 36 aylık olana kadar (36’ncı ay dahil) mali destekten en fazla 32 ay boyunca faydalanabileceksiniz.

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ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,

• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),

• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,

• En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.),

• Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız,

• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz ve

• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

• Her anne sadece 1 çocuğu için destek ödemesi alabilir.